Come deciso dalla National League nella tarda serata di ieri, per andare incontro alle esigenze televisive ed evitare la concomitanza con la partita di calcio tra Svizzera e Spagna, il derby in programma sabato 14 novembre alla Cornèr Arena tra HCL e HCAP è stato anticipato di un’ulteriore mezz’ora e avrà pertanto inizio alle ore 18.00.