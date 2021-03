Di lucidità e motivazioni

Se la formula del campionato fosse quella degli anni passati, l’Ambrì Piotta – così come Rapperswil, Berna e Langnau – sarebbe condannato ai playout già da un bel pezzo. L’obiettivo di costante crescita in un contesto di sviluppo dei giovani, in questa stagione, non sarebbe insomma stato raggiunto. I biancoblù non devono per forza qualificarsi ai playoff: hanno però l’obbligo – per filosofia e scelte strategiche del club – di portare ogni sera in pista grinta, determinazione e carattere per sopperire agli evidenti limiti tecnici di una squadra anche in questa stagione falcidiata dagli infortuni. È una questione di attitudine, non di budget. E questo purtroppo – nonostante il parere contrario di dirigenza, staff tecnico e giocatori - non sta accadendo con l’auspicata continuità.

