Reduce da due sconfitte prima della pausa per la Nazionale, l’Ambrì Piotta è ripartito con il piede giusto. Al cospetto di un Ajoie già capace in stagione di strappare quattro punti su sei alla formazione di Luca Cereda, i biancoblù hanno offerto una prestazione solida, a tratti anche brillante. Dopo qualche minuto buono per scrollarsi di dosso un po’ della ruggine accumulata durante la sosta, i leventinesi hanno preso in mano il pallino del gioco e non lo hanno più mollato fino al sessantesimo. Mai l’Ajoie ha dato l’impressione di poter vincere questa partita e mai l’Ambrì Piotta ha fornito la sensazione di poterla perdere.

Finalmente il power-play

È chiaro però che un vantaggio di due reti, nell’hockey, significa poco o nulla. In grado di allungare in power-play - finalmente! - con Burren dopo...