Luca Cereda è dispiaciuto per i suoi ragazzi: «Dopo la prestazione positiva di Berna, abbiamo giocato un’altra buona partita, caratterizzata da tanta solidità. Tra noi e il Lugano è stata una sfida equilibrata, siamo stati alla loro altezza per 60 minuti, ma anche stavolta restiamo a mani vuote. Per trovare finalmente il primo gol non ci resta che insistere. Se saremo in grado di farlo, arriveranno anche le prime soddisfazioni in termini di risultati. Sarà solo una questione di tempo. Ai nostri giocatori di maggior talento chiedo soprattutto più lavoro difensivo. Rispetto alla sfida di Berna, hanno fatto dei passi avanti. Ora si tratta di continuare: se lo faranno, avranno anche più occasioni per farsi valere in zona gol. L’hockey è un gioco di duelli e di battaglie per conquistare il disco, lo spazio e il tempo. Bisogna lavorare su quello».