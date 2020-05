Malgrado l’incertezza legata al coronavirus, prende vieppiù forma il puzzle bianconero della prossima stagione. Confermando la notizia anticipata dal Corriere del Ticino, l’HC Lugano ha infatti ingaggiato per due stagioni l’attaccante Mikkel Boedker. Il 30.enne danese - ala «left» - è attualmente sotto contratto in NHL, con gli Ottawa Senators. A oggi non è però ancora chiaro se e come riprenderà il campionato nordamericano: le chance che la franchigia canadese disputi i playoff sono inoltre poche. Boedker si appresta quindi ad archiviare 12 stagioni e oltre 700 partite oltre oceano e a riabbracciare l’Europa. Dopo aver già annunciato l’arrivo di Mark Arcobello, la società bianconera va per contro ad arricchire il proprio reparto offensivo con un nuovo straniero. «E in un periodo catalizzato dalle notizie sul coronavirus è bello parlare anche di questioni sportive» sottolinea in entrata il direttore sportivo Hnat Domenichelli. Già, l’evoluzione dell’emergenza potrebbe tuttavia velocizzare o ritardare lo sbarco in Ticino di Boedker. «Noi - precisa il ds bianconero - speriamo di poter contare su Mikkel dall’inizio. Se non sarà possibile, a causa della conclusione della stagione di NHL, lo aspetteremo». A non mutare, assicura comunque Hnat, «è l’intenzione del giocatore di trascorrere la seconda parte della carriera in Europa. Boedker cercava una lega e un club di alto livello anche lontano dall’America, mentre noi volevamo fortemente uno straniero di esperienza e con determinate qualità. La trattativa è nata su queste basi e per quanto ci riguarda siamo convinti che Mikkel possa fare bene nel campionato svizzero. Parliamo di un vero professionista, solido e dotato di grande velocità sul ghiaccio».