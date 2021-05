Il colpo di mercato che nessuno si attendeva. O meglio, il colpo che il popolo bianconero sognava, ma senza crederci troppo. Se ne era già parlato nella seconda parte della passata stagione, ma poi il difensore rossocrociato era finito in Svezia, al Leksands. Ed invece ora il sogno è diventato realtà: il Lugano ha ingaggiato Mirco Müller con un contratto valido addirittura per le prossime sei stagioni. Sta insomma facendo davvero sul serio, il club della Cornèr Arena, che dopo aver portato in Ticino Santeri Alatalo e Samuel Guerra ha puntellato la sua retroguardia con un dei pezzi più pregiati in circolazione del mercato.

Tra NHL e nazionale

Fisico possente (191 cm x 95 kg), particolarmente apprezzato per la sua solidità difensiva, Mirco Müller torna in Svizzera dopo una decina di stagioni...