No, non è Gesù bambino. Da parte sua, dunque, nessun regalo il giorno di Natale. Hnat Domenichelli, però, un dono alla tifoseria bianconera l’ha comunque voluto fare. E così a Capodanno, a poche ore dall’inizio del 2022, il Lugano ha annunciato di aver prolungato di tre anni il contratto dell’attaccante canadese Daniel Carr, che rimarrà pertanto in Ticino fino al 2025. «È un rinnovo importante per tutte le parti in causa - sottolinea il ds dei sottocenerini -. Per la società rappresenta un tassello prezioso, che - dopo un periodo sfortunato - nelle ultime settimane ha finalmente potuto mostrare il suo valore. Daniel, dal canto suo, apprezza molto Lugano. La sua famiglia si trova bene qui, e questo ha posto le basi per prolungare la sua permanenza».

