La «bombetta», questa mattina, l’ha sganciata Le Matin. Il nuovo difensore bianconero Mirco Müller – secondo quanto da lui dichiarato in un’intervista rilasciata al quotidiano romando – starebbe attivamente cercando una sistemazione in NHL per il prossimo anno, vedendo il Lugano come una sorta di «piano B». Una notizia che ha evidentemente scosso l’ambiente bianconero, ansioso di vedere all’opera il 26.enne, attualmente impegnato ai Mondiali di Riga e fiore all’occhiello del mercato fin qui operato da Hnat Domenichelli. La paura di vederlo partire, ancor prima di iniziare il suo lungo contratto di sei anni, ha iniziato a serpeggiare tra i tifosi.

A mettere un po’ d’ordine ci ha però pensato lo stesso DS del club sottocenerino, che da noi interpellato ha brevemente preso la parola, per chiarire il malinteso: «C’è stato un errore da parte del giornalista che ha redatto l’articolo, che ha interpretato male le sue parole – spiega Domenichelli -. Müller, negli scorsi giorni, ha dichiarato che per lui la porta della NHL non è del tutto chiusa (anche sulle nostre pagine, in un’intervista inserita nell’edizione di venerdì 21 maggio, ndr). Ma questo vale per lui, così come per tutti gli altri giocatori di hockey al mondo (ride, ndr). La verità però è che non c’è alcuna notizia e lui inizierà con noi come previsto».