Piove sul bagnato, alla Cornèr Arena. Dopo Daniel Carr, si ferma anche Troy Josephs. E se il primo non è lontano dal rientro, il secondo ne avrà per almeno un mese. «Siamo felici per Carr – spiega Hnat Domenichelli –. Ha smaltito piuttosto rapidamente la commozione cerebrale subita ed è quasi pronto per tornare a dare il suo contributo. La pausa forzata di Josephs sarà invece più lunga». Ed allora il Lugano è ufficialmente sul mercato: «Non abbiamo tutta questa fretta. È vero, giocheremo verosimilmente le due partite del weekend con due soli stranieri, ma la stagione è lunga e non vogliamo ingaggiare un sostituto che faccia solo da cerotto. Con il rischio di portare alla Cornèr Arena un elemento che non faccia al caso nostro». E allora? «Allora stiamo guardando ai campi di allenamento della NHL. Ci muoveremo però solo ed esclusivamente se troveremo uno straniero pronto e motivato a restare a Lugano per tutta la stagione».