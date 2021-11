Domenichelli: «Paghiamo gli infortuni, dopo la pausa vedrete un altro Lugano»

Nono posto in classifica, solo 3 vittorie nelle ultime 12 partite. Il Lugano è in crisi. Ne parliamo con il suo direttore sportivo, Hnat Domenichelli.

Hnat, che succede?

«Nel mese di ottobre abbiamo avuto tanti infortuni, uno dietro l’altro. Non cerco scuse, ma non sono sorpreso dai risultati ottenuti in tale situazione. È frustrante, sappiamo che questa squadra è più forte della sua classifica. Ma qualsiasi club svizzero farebbe fatica se perdesse due portieri, due difensori della nazionale, due stranieri e altri due o tre attaccanti di valore. Ad un certo punto ci mancavano nove titolari. Prima o poi, un prezzo lo paghi. È quanto sta capitando adesso. Siamo ancora privi di giocatori fondamentali come Schlegel, Carr, Loeffel e Guerra. Serve pazienza. Oggi e domani stringeremo i denti contro ZSC e Berna, poi sfrutteremo la sosta per sistemare le cose. Dopo la pausa per le nazionali vedrete un altro Lugano. Abbiamo una visione a lungo termine, restiamo uniti».

Dici che «state pagando il prezzo». Intendi che chi ha giocato tanto adesso è troppo stanco?

«Nessuno dei nostri giocatori dice di essere stanco. Però abbiamo disputato 21 partite in 43 giorni con una rosa rimaneggiata. Non è facile. Penso in particolare ai problemi generati dall’infortunio di Schlegel. Tutti credevano che fossi matto ad ingaggiare un portiere straniero. Dicevano che non avevo fiducia nei giovani. Poi, la settimana dopo, si è fatto male pure Fatton. Pensate a quanta pressione ci sarebbe stata su Fadani se non avessimo preso Irving. Chiaramente, se gioca il canadese, uno dei nostri attaccanti stranieri deve stare fuori e questo crea un ulteriore vuoto davanti. Pian piano stanno rientrando tutti. Dopo la pausa dovremo essere maturi per poter tornare ad essere il vero Lugano».

In piena emergenza, con l’infermeria affollata e tanti giovani in pista, il Lugano ha mostrato carattere, spirito battagliero. Ora, con l’attacco quasi al completo, questo spirito sembra svanito.

«Non sono d’accordo. Lo spirito c’è ancora. Tutti sono frustrati, sì, perché c’è buona volontà ma i risultati non arrivano. Quello che dobbiamo fare è continuare a lottare insieme, giocando in modo semplice, uniti. Non c’è garanzia che i risultati cambino a breve, ma quando il vento girerà, questa esperienza difficile ci tornerà utile. Nessuno si augura di vivere momenti negativi, ma ogni squadra sa che presto o tardi, sull’arco di una lunga stagione, dovrà affrontarli. A noi è toccato già in ottobre».

Il Lugano ha un blocco nell’assimilare il sistema di McSorley?

«No, nessun blocco».

Però ci si aspetta di più dai leader, su questo sei d’accordo?

«Devono essere i migliori sul ghiaccio, non possiamo pretendere che i protagonisti siano i giovani. Ne abbiamo parlato, lo sanno anche loro. Sono frustrati, ma hanno tante qualità e tanta voglia di fare bene. Mi aspetto che gli uomini chiave trascinino la squadra».

Patrick Fischer ha convocato sei bianconeri per la Deutschland Cup. Un bene o un male?

«Visti i nostri risultati, sono rimasto sorpreso. Mi fa piacere, significa che il nostro gruppo ha tanta qualità. Dall’altro lato, la pausa servirebbe alla nostra squadra per tirare il fiato».

I giochi che contano sono in primavera, ma il sostegno del pubblico si coltiva adesso. Hai paura che venga a mancare?

«Chi conosce l’hockey, capisce la nostra situazione difficile. Abbiamo bisogno dei tifosi, ma loro hanno bisogno di una squadra che lotta. Possiamo perdere, ma lottando sempre».

C’è ottimismo per un pieno recupero di Carr dopo la pausa?

«Lui e Loeffel sono tornati sul ghiaccio, ma non ci sono date per le commozioni cerebrali».

Yannick Herren è stato liberato dal Friburgo. Vi interessa?

«No».

