Brutte notizie dall’infermeria bianconera. Tornato in pista martedì a Porrentruy, Daniel Carr ha subito una commozione cerebrale negli ultimi minuti della sfida con l’Ajoie a seguito di una carica di Dario Rohrbach. L’assenza dell’attaccante canadese sarà a tempo indeterminato. Una brutta tegola, insomma: Hnat Domenichelli non vuole però restare con le mani in mano: «Siamo sul mercato – afferma il direttore sportivo – e non escludo che possa arrivare un quinto straniero per sostituire Carr». Poche parole, ma chiarissime. Intanto domani sera contro il Bienne sarà il giovane Stoffel a giocare nella linea completata da Arcobello e Fazzini. Questi gli altri blocchi offensivi provati in allenamento da Chris McSorley: Boedker, Morini, Herburger; Bertaggia, Thürkauf, Josephs; Walker, Tschumi, Traber; Vedova. Sempre assente l’infortunato Timo Haussener.