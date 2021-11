Giovedì 4 novembre, intervista del Corriere del Ticino a Hnat Domenichelli. «Il Friburgo ha liberato Yannick Herren: siete interessati?». Risposta lapidaria del direttore sportivo bianconero: «No». Sono passati undici giorni e Herren è arrivato a Lugano. È lo stesso Domenichelli a spiegare cosa è cambiato in questo breve lasso di tempo. «È cambiato il costo dell’operazione. Alle condizioni di inizio mese non potevamo permetterci di riprendere il contratto di Herren. Quello con Haussener è invece uno scambio alla pari: fino al termine della stagione noi continueremo a pagare Timo, mentre sarà il Gottéron a versare lo stipendio a Herren».

Tutti felici e contenti, allora. Più che un colpo voluto e cercato, sembra che il Lugano abbia sfruttato un’opportunità capitata anche un po’ per caso: «Ritengo che si tratti di una buona occasione di rilancio per entrambi i giocatori. Herren aveva bisogno di respirare aria nuova. L’agente di Haussener ci ha invece comunicato di voler trovare una nuova soluzione per il suo cliente. Timo chiedeva più spazio e non era più felice di giocare con i Ticino Rockets. D’altra parte gli avevamo già comunicato che il suo contratto non sarebbe stato prolungato».

Al derby di venerdì il Lugano avrà dunque un Herren in più e faranno il loro ritorno in pista Schlegel, Loeffel e Guerra. I tifosi vedranno davvero un altro Lugano, come auspicato da Domenichelli? «Di sicuro non avrermo più alibi. Abbiamo parlato con il gruppo: da qui alla pausa per le Olimpiadi pretendiamo il massimo da tutti. Daniel Carr? Si sta allenando, ma non giocherà questo weekend. Tornerà il 26 novembre contro il Gottéron».