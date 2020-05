Venerdì scorso l’attaccante leventinese Dominic Zwerger si è sottoposto con successo ad un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’operazione si è resa necessaria per un problema tendineo dovuto ad un vecchio infortunio, riacutizzatosi con la ripresa degli allenamenti estivi individuali. I tempi di recupero dell’austriaco con licenza svizzera sono stimati in 2-3 mesi. Ciò dovrebbe comunque permettere al 24.enne di fare ritorno completo alle competizioni per l’inizio del campionato 2020-21, previsto il 18 settembre.