Don Nachbaur nuovo allenatore del Berna

Il Berna ha un nuovo allenatore. È il canadese Don Nachbaur (61 anni), che nella scorsa stagione era alla guida dello Zvolen, in Slovacchia. Il tecnico non ha ancora esperienze con la realtà elvetica, ma questo non sembra preoccupare la direttrice sportiva del club, Florence Schelling. Nachbaur avrà Lars Leuenberger quale assistant-coach.