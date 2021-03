Durante i playoff di National League, le squadre vivranno in una doppia bolla, tra pista e famiglia. La durata delle semifinali e della finale verrà stabilita un turno alla volta. Lo ha deciso oggi l’assemblea dei club. La regular season si concluderà al più tardi il 5 aprile. Qualora non tutte le squadre avessero giocato 52 partite, per la classifica varrà la media punti. I pre-playoff, al meglio delle 3 partite, inizieranno il 7 aprile. Se vincerà la squadra peggio classificata, questa erediterà la posizione del suo avversario. I quarti si giocheranno dal 13 aprile, con la formula «best of 7». In seguito, i club ancora in lizza decideranno la modalità per la serie successiva. Per le semifinali si parla di 5 o 7 gare. Per quanto riguarda la finale, in un’intervista a MySports il direttore Denis Vaucher ha affermato che sarà «best of 5». Molto, però, dipenderà dalla durata effettiva dei quarti: se finissero tutti in 4 o 5 gare, si guadagnerebbe del tempo. In ogni caso, la finale terminerà al più tardi il 14 maggio, permettendo alla Nazionale di prepararsi ai Mondiali, al via il 21 maggio.