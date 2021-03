La matematica è il suo mestiere. Più o meno. Oltre a giocare nell’Ambrì Piotta, infatti, Isacco Dotti lavora come ingegnere civile. Laureatosi alla SUPSI, il difensore leventinese ha sempre avuto dimestichezza con i numeri: «A scuola, sin da bambino, non mi hanno mai messo in difficoltà. Mi quadravano spesso i conti e sono andato avanti su questa strada. La fisica e le costruzioni sono il mio pane quotidiano. E alla base ci sono sempre loro, i calcoli».

Dopo 48 partite di campionato, è proprio lì che l’Ambrì cerca appigli: nell’aritmetica. Teoricamente, infatti, la qualificazione ai pre-playoff è ancora possibile. «Ma io – afferma Isacco – preferisco aggrapparmi alle emozioni e al desiderio di finire al meglio una stagione completamente diversa dal solito. Questo è il nostro lavoro e vogliamo...