Diciannove stagioni in National League con Ambrì Piotta (2002-2008), Kloten (2008-2014) e Davos (2014-2021), un titolo nazionale con i grigionesi (2015), sei Mondiali, un’Olimpiade. Al termine dello scorso campionato, per lui condizionato da un lungo infortunio, Félicien Du Bois ha detto basta. L’hockey, però, è sempre il suo mondo. Andiamo a scoprire come.

Félicien, come va la nuova vita?«Bene, sono molto impegnato. Due mesi fa ho ricominciato gli studi alla Fachhochschule di Coira con specializzazione in economia e gestione sportiva. È tosta. Tra scuola, lavoro per il Davos e famiglia, ho poco tempo per me e per i miei hobby. Spero che sia soltanto la botta iniziale, tornare dietro i banchi dopo vent’anni non è evidente. La lingua, poi, è un ostacolo in più. Parlo un buon tedesco, ma non conosco...