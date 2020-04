Non si gioca, il mondo dell’hockey si è fermato. Vero, verissimo, ma solo in parte. Perché il lavoro dei club non si arresta mai. Anzi, forse in questi giorni difficili è ancora più intenso, o di sicuro un po’ più complicato. Ne sa qualcosa Paolo Duca: «A dire il vero - spiega il direttore sportivo dell’Ambrì Piotta - a livello di contenuto le cose non sono cambiate molto, anche se la mole di lavoro è diminuita. Le modalità sono invece un po’ diverse. Per quel che concerne i contenuti del mio lavoro c’è da occuparsi delle questioni legate al coronavirus e alle conseguenze finanziarie che questa pandemia ha provocato. Mansioni che ovviamente prima non facevano parte del cahier des charges di un direttore sportivo. Ci sono state anche più riunioni e discussioni a livello di Lega oltre alla fase...