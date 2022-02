Il club leventinese fa sapere che per l’occasione le tribune e le VIP Lounge saranno aperte, mentre gli spalti e il piano Galleria rimarranno chiusi, così come il settore ospiti. L’accesso alla partita sarà gratuito per tutti i detentori di una tessera stagionale (spalti e tribuna). Gli abbonati potranno sedersi liberamente sui seggiolini delle tribune. Il biglietto singolo per i non abbonati costerà 20 franchi e potrà essere acquistato direttamente alla cassa principale. Per i ragazzi sotto i 12 anni l’entrata è gratuita. L’accesso è consentito ai possessori di un certificato 2G e la mascherina è obbligatoria. Per le amichevoli non sarà attivo il servizio TILO FFS.