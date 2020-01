Attorno alle 22.20 tifosi della squadra ospite hanno cercato lo scontro con quelli del Bienne, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale. Nei tafferugli successivi sono rimaste ferite due persone, una delle quali è stata portata in ospedale.

All’arrivo delle forze dell’ordine in molti si sono dati alla fuga. Gli agenti hanno raggiunto alcuni facinorosi, che hanno opposto resistenza. I quattro fermati sono stati portati in centrale per chiarimenti. Indagini sono in corso.