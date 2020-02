In merito al derby HCL-HCAP che, come deciso dalle autorità cantonali, si giocherà a porte chiuse sabato 29 febbraio alla Cornèr Arena, l’Hockey Club Lugano e l’Hockey Club Ambrì Piotta informano gli appassionati in merito ai biglietti già in possesso.

L’HCL ha deciso in queste ore le seguenti due alternative per i detentori di un biglietto della partita:

1) la rinuncia al rimborso del prezzo del biglietto tramite la donazione dell’importo alla Sezione Giovanile HCL; la donazione sarà utilizzata per l’acquisto di un nuovo pulmino;

2) la richiesta di rimborso del prezzo del biglietto entro 30 giorni dalla data della partita.

Anche la società biancoblù invita i tifosi che desiderano ricevere il rimborso del biglietto singolo per la partita di venerdì sera a rivolgersi direttamente ai punti vendita dove sono stati acquistati. Coloro che non si annunceranno entro il 28 marzo confermeranno automaticamente la loro volontà di sostenere il club e il settore giovanile biancoblù rinunciando al rimborso.

La società bianconera informa inoltre che, a causa della decisione del Consiglio di Stato che ha imposto la disputa del derby a porte chiuse, il ristorante Club’41 dovrà restare chiuso sabato 29 febbraio a partire dalle ore 19.00. Pure chiusa sarà la Casetta Gialla della Sezione Giovanile mentre lo Shop’41 sarà aperto dalle ore 10.00 alle 19.00.

L’iter per la richiesta di rimborso del prezzo del biglietto si differenzia a dipendenza del canale di acquisto del biglietto (tutte le informazioni qui).

I detentori di un biglietto acquistato tramite il sito della Ticketcorner hanno la possibilità entro 30 giorni dalla data della partita di rivolgersi per il rimborso esclusivamente a Ticketcorner. I detentori di un biglietto acquistato nei punti di prevendita di Ticketcorner presso Manor o presso un ufficio postale hanno la possibilità entro 30 giorni dalla data della partita di rivolgersi per il rimborso esclusivamente allo stesso punto di prevendita presso Manor o presso l’ufficio postale dove hanno acquistato il biglietto. I detentori di un biglietto acquistato presso il Segretariato HCL hanno la possibilità di chiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data della partita, compilando il formulario online sul sito hclugano.ch con tutti i dati richiesti, oppure presentandosi con il biglietto della partita presso il Segretariato HCL a Pregassona (Via Maraini 15 A) negli orari d’ufficio (lunedì-venerdì 8.30/12.00 – 14.00/18.00). Per i detentori di un abbonamento stagionale 2019/20 alla Cornèr Arena, l’attuale incertezza sull’evolversi della situazione Coronavirus e sulla conseguente durata di misure restrittive per la presenza del pubblico agli eventi sportivi rende al momento impossibile la definizione di una strategia. L’HCL sta valutando alcuni scenari e informerà l’opinione pubblica non appena tutti gli elementi necessari per una decisione saranno noti.

L’Hockey Club AmbrÌ-Piotta comunica anche alcune importanti informazioni riguardanti la partita in programma venerdì alla Valascia che si svolgerà, secondo la decisione del Consiglio di Stato, a porte chiuse. Seguendo le direttive della SIHF, comunichiamo che avranno accesso alla pista solo ed esclusivamente il personale, lo staff e i professionisti incaricati per il normale svolgimento della partita. Informiamo dunque che tutti i cancelli di accesso alla pista, così come lo shop, gli spacci e i bar all’interno e all’esterno rimarranno chiusi al pubblico. Inoltre il treno speciale da e per Ambrì sarà annullato. Il club ha deciso di offrire uno sconto del 10% sui prodotti del merchandising online valido a partire dalle ore 12.00 fino alle ore 00.00 di venerdÌ 28 febbraio.

©CdT.ch - Riproduzione riservata