L’Ambrì Piotta inizia il suo campionato con una vittoria di prestigio, tornando da Zurigo con due punti grazie a Kozun, autore del decisivo 2-1 all’overtime. I leventinesi, più propositivi e concentrati, avrebbero meritato la posta piena. Dopo due tempi senza reti, Bürgler ha portato avanti i biancoblù. Dopo aver sprecato 4 minuti consecutivi in power-play, la squadra di Cereda è stata raggiunta da Malgin. Ma il successo è stato solo rimandato. Una prima festa, in attesa dell’esordio nella nuova pista, domani contro il Friburgo.

Primo tempo

Nei primi cinque minuti, giocati senza interruzioni, si fa preferire l’Ambrì Piotta, in particolare con la linea di Pestoni, Grassi e del nuovo arrivato McMillan, subito intraprendente. In seguito, si vede di più lo Zurigo, con Ciaccio sempre attento. Al 10’45’’ i Lions conquistano il primo power-play della serata, ma non lo sfruttano nonostante alcune buone conclusioni. I leventinesi reggono e si rivedono al 17’22’’ con un’interessante iniziativa di Kostner in aggiramento.

Secondo tempo

I leventinesi alzano intensità e ritmo sin dai primissimi cambi, imbrigliando il gioco dello Zurigo e rendendosi spesso pericolosi. Al 23’, con Krüger espulso, Hietanen mette in mostra le sue doti di regista del power-play, ma il risultato non si sblocca. Al 26’30’’ Kneubühler si ritrova tutto solo davanti a Flüeler, facendosi però anticipare dal portiere. La squadra di Cereda vive diverse fasi di pressione offensiva, ma la mira fa difetto; i Lions si affidano invece alle iniziative individuali, in particolare con il veloce Malgin.

Terzo tempo e overtime

Al 41’07’’ Ciaccio salva su Krüger. Al 43’ l’Ambrì spreca un power-play, nonostante qualche buon tiro. Al 46’52’’, lanciato da Fora, Bürgler porta meritatamente in vantaggio i suoi con una conclusione angolata. Lo Zurigo si innervosisce e al 49’21’’ Quenneville rimedia 4 minuti per bastone alto. I biancoblù non ne approfittano e al 55’25’’ vengono puniti dal pareggio di Malgin, pescato nello slot da Azevedo. Al 57’03’’ Hollenstein centra il palo. Si va all’overtime. Al 61’20’’ Andrighetto colpisce l’asta, poi Kozun segna per i biancoblù. Prima di assegnare la vittoria all’Ambrì, gli arbitri si assicurano che il precedente tiro di Andrighetto non fosse entrato.

©CdT.ch - Riproduzione riservata