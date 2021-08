L’Ambrì Piotta di Luca Cereda è stato sconfitto 4-1 dal Rapperswil nella sua seconda amichevole stagionale giocata alla Sankt Galler Kantonal Arena. L’unica rete dei biancoblù è stata realizzata da Dal Pian (1-1 al 3’). Seconda sconfitta in Vallese, nello spazio di 24 ore, per il Lugano. I bianconeri di Chris McSorley sono stati battuti per 2-1 dal Visp dopo i rigori. Nei tempi regolamentari erano andati a segno l’ex Linus Klasen (29’58’’) e Daniel Carr (35’21’’).