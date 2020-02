C’è chi, quasi terrorizzato, si è fermato di fronte ai cancelli della pista, credendo fossero sbarrati. E invece no, per il derby a porte a chiuse la Cornèr Arena non ha assunto un atteggiamento minaccioso. Triste sì. Surreale anche. Ma comunque «aperto» verso chi la sfida tra Lugano e Ambrì potrà guardarla dal vivo. Un centinaio di persone, tra giornalisti, dirigenti e addetti ai lavori. Forse nemmeno. A regnare, manco a dirlo, il silenzio. Una quiete interrotta di tanto in tanto dalle voci presenti in tribuna stampa o dalla prova degli altoparlanti che non si sa bene a chi comunicheranno. E che di certo non saranno sovrastati dai cori dei tifosi bianconeri e biancoblù. A fare rumore ci hanno pensato i giocatori, scesi sul ghiaccio per il riscaldamento e costretti a prepararsi senza canzoni d’incoraggiamento da un lato e fischi dall’altro. Sugli spalti deserti un tifoso particolare è però spuntato. Un corvo, proprio per HCL-HCAP. Una scena assurda, per il derby dell’assurdo. Quello ai tempi del coronavirus.