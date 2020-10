Dopo i due conquistati in amichevole - che a dire il vero contavano un po’ come il due di picche a briscola - il Lugano ha vinto anche il primo derby stagionale. Quello vero, che regala altri tre punti ai bianconeri dopo quelli conquistati contro gli ZSC Lions e condanna invece l’Ambrì Piotta alla seconda sconfitta di fila dopo quella rimediata a Berna. Al termine di una sfida a lungo bloccata sullo zero a zero, la formazione diretta da Serge Pelletier ha fatto la differenza nel periodo conclusivo. Non appena la partita si è aperta - quando forse è iniziata ad affiorare un po’ di stanchezza - il Lugano ha subito fatto valere il suo maggior tasso tecnico. E non è un caso che a fare la differenza siano stati Mark Arcobello, Philipp Kurashev con uno splendido assist a Dario Bürgler in situazione...