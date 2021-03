Mark Pavelich, membro della squadra olimpica di hockey statunitense del «Miracolo su ghiaccio», che vinse l’oro nel 1980, è morto all’età di 63 anni in un centro di cura per la salute mentale in Minnesota. Lo riporta la «Espn». Pavelich, dopo la vittoria alle Olimpiadi, giocò per una stagione nell’HC Lugano, dove totalizzò 60 presenze con 24 gol e 49 assist, che gli valsero la convocazione per i mondiali del 1981. L’ex campione è deceduto lo scorso 4 marzo, ma la notizia è stata resa nota in queste ore.