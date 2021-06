E sono dieci per Vicky Mantegazza.

Cresciuta con l’amore per la Città di Lugano nel sangue e la passione per l’Hockey Club Lugano nel DNA, Vicky divenne così il secondo presidente donna dell’hockey svizzero, forte di un palmarès sportivo vincente di quattro titoli nazionali con il Ladies Team HCL.

Vicky sale oggi sul podio anche nella graduatoria del numero di stagioni ai vertici societari, agganciando a quota dieci anni Fabio Gaggini (1991-2001) alle spalle di Geo Mantegazza (1978-1991) ed è a più di metà dell’opera per superare Luigi Bellasi, massimo dirigente dell’Hockey Club Lugano dal 1950 al 1967.

Nei suoi primi intensi dieci anni Vicky Mantegazza ha in particolare sfiorato a due riprese l’obiettivo sportivo più ambizioso, riavvicinando moltissimi tifosi ai colori bianconeri fino a stabilire, prima della pandemia, la cifra record di oltre 5.000 abbonati alla Cornèr Arena. Di più, ha portato il marchio dell’HCL in Europa e alla Coppa Spengler e ha contribuito in prima persona con grande impegno a ricostruire un’organizzazione societaria al passo con i tempi dopo un periodo storico difficile.