Durante una partita di hockey, un giocatore arriva a percorrere fino a 6 chilometri. Non lo sapevate? Siete in buona compagnia. «Lo ignoravo anch’io», ammette Luca Cereda, coach dell’Ambrì Piotta. Ora la musica è cambiata. Merito di un software sviluppato dalla Kinexon, al quale il club leventinese ha iniziato ad appoggiarsi in questa stagione. Nel campionato svizzero lo utilizzava soltanto il Rapperswil. In NHL, ma pure nel mondo del calcio, è invece parecchio diffuso.

Come funziona?Grazie ai sensori inseriti nella corazza dei giocatori e a diciotto videocamere installate alla Gottardo Arena, lo staff tecnico biancoblù dispone di 180 dati per ogni giocatore. «Li raccogliamo in ogni allenamento e in ogni gara casalinga», spiega Cereda. «Non tutti sono dati interessanti e con uno staff composto...