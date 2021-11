È un Lugano che non sa più vincere. E fatica anche maledettamente a segnare. Cinque sconfitte consecutive, sette nelle ultime otto partite e 11 nelle ultime 14. Ma anche e soprattutto la miseria di cinque reti segnate nelle ultime cinque uscite. Sono questi i numeri di una crisi dal quale la squadra di McSorley vuole (e deve) uscire al più presto. La pausa dedicata alla Nazionale è allora più che benvenuta: quasi due settimane – i bianconeri torneranno in pista solo nel derby del prossimo 19 novembre - che serviranno come il pane per cercare di liberare la mente e riordinare le idee.

L’incontro fra due squadre in difficoltà – anche il Berna non sta certo brillando – non è stato dei più entusiasmanti, ma nella tana degli Orsi si è tuttavia visto un Lugano leggermente migliore rispetto alle ultime...