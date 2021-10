I bianconeri vengono sconfitti 4-1 al termine di una partita difficile: dopo 35 minuti di difficoltà, Arcobello e compagni si risvegliano ma non riescono a ricucire lo strappo. Decidono le reti di Cunti, Schläpfer, Lööv e Rajala, mentre tra i bianconeri va ancora a segno Hudacek.

Gli uomini di McSorley sono scesi in pista con la stessa formazione di martedì, con Boedker nuovamente in sovrannumero, mentre i seeländer (oltre ai soliti infortunati, tra cui Yakovenko e Sallinen) hanno dovuto rinunciare allo squalificato Rathgeb. Ha invece fatto il suo rientro Cunti.

I padroni di casa iniziano con il piede pigiato sull’acceleratore e si portano in vantaggio con Cunti al 4’56’’, lesto ad approfittare di un disco vagante dopo una bella incursione di Brunner. I bianconeri non riescono a tenere il passo e c’è solo il Bienne in pista: il primo vero tiro in direzione di Van Pottelberghe arriva dopo quasi 11’. I seeländer ci provano in diverse occasioni, ma Irving è sempre attento. All’ultimo minuto Cunti sfiora il raddoppio, mentre dall’altra parte è Arcobello a sfiorare la rete a pochi secondi dalla sirena.

Nel periodo centrale il Bienne mantiene sempre il pallino del gioco, ma i bianconeri si difendono con ordine. Al 29’ Arcobello sbaglia a tu per tu e sul ribaltamento di fronte è Schläpfer a raddoppiare al termine di una ripartenza da manuale. I bianconeri si risvegliano leggermente dal torpore e sfiorano in due occasioni la rete con Thürkauf. Al 35’ è proprio la sua linea a confezionare la prima rete ospite: il numero 97 serve Alatalo, che regala a Hudacek – al sesto gol stagionale – il disco che riapre la partita. Sulle ali dell’entusiasmo il Lugano inizia a premere e solo un grande intervento di Van Pottelberghe nega a Traber – su ottimo spunto di Stoffel - la gioia del pareggio. Sul finire del tempo ottimo boxplay dei bianconeri, che resistono per quasi 100’’ in doppia inferiorità numerica.

I bianconeri entrano in pista con tutt’altro piglio e cercano in più occasioni la rete del pareggio. I padroni di casa abbassano invece il baricentro, lasciando il controllo delle operazioni alla squadra di McSorley: con l’uomo in più sul ghiaccio, Hudacek sfiora la doppietta personale, ma nel complesso il powerplay del Lugano non riesce a creare abbastanza. I padroni di casa cercano di spezzare il ritmo, facendosi vedere solo sporadicamente dalle parti di Irving. Il pareggio però non arriva e al 56’40’’ è Lööv a chiudere i conti infilando tra le gambe dell’estremo difensore la rete del 3-1. Rajala segna il quarto a porta vuota al 58’39’’.

BIENNE 4

LUGANO 1

1-0, 1-1, 2-0

Reti: 4’56’’ Cunti (Brunner-Lööv) 1-0; 28’59’’ Schläpfer (Karaffa-Stampfli) 2-0; 35’40’’ Hudacek (Alatalo-Thürkauf) 2-1; 56’40’’ Lööv 3-1; 58’39’’ Rajala (a porta vuota) 4-1

Spettatori: 5.293.

Arbitri: Piechaczek e Fluri (Burgy e Fuchs).

Penalità: 1x2' contro Bienne; 3x2’ c. Lugano.

Bienne: Van Pottelberghe; Lööv, Schneeberger; Rajala, Haas, Hügli; Grossmann, Delémont; Künzle, Cunti, Brunner; Forster, Fey; Kessler, Tanner, Korpikoski; Stampfli; Schläpfer, Froidevaux, Kohler; Karaffa.

Lugano: Irving; Riva, Alatalo; Josephs, Thürkauf, Hudacek; Müller, Nodari; Bertaggia, Arcobello, Fazzini; Wolf, Chiesa; Morini, Herburger, Vedova; Villa; Stoffel, Walker, Traber; Haussener.

Note: Bienne senza Hischier, Hofer, Yakovenko, Sallinen (inf.) e Rathgeb (squalificato). Lugano s. Carr, Guerra, Loeffel, Fatton, Schlegel (inf.) e Boedker (in sovr.). Dal 58’30’’ al 58’39’’ Lugano senza portiere.

