Il giorno dopo aver annullato playoff e playout, i 24 club di National e Swiss League riuniti a Ittigen hanno preso altre decisioni importanti: per la stagione 2019-20 non ci sarà nessun campione, nessuna retrocessione e nessuna promozione. Lo Zurigo avrebbe voluto il titolo nazionale per aver chiuso la «regular season» al comando, ma la netta maggioranza delle altre società (solo tre club hanno appoggiato lo ZSC) si è detta contraria. Anche le promozioni a tavolino richieste da Kloten e Visp sono state respinte. Neppure Basilea e Valais-Chablais potranno salire in Swiss League. L’unica ricompensa per le cinque migliori squadre di NL (Zurigo, Zugo, Ginevra, Davos e Bienne) è la qualificazione alla Champions League.

Rapidità e coerenza

«È stata una riunione breve e diretta» spiega Marco Werder,...