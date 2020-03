L’attaccante del Bienne Jan Neuenschwander è risultato positivo al coronavirus. È il primo sportivo in Svizzera ad annunciare pubblicamente di essere stato contagiato. Il futuro giocatore del Berna ha reso nota la propria malattia al podcast «Eisbrecher». Diabetico, e quindi considerato come soggetto a rischio, Neuenschwander è in quarantena da due settimane e da qualche giorno sta meglio. Ricordiamo che il suo allenatore Antti Törmänen era a sua volta risultato positivo al Covid-19. Pure lui, stando ad «Eisbrecher», sarebbe sulla via della guarigione.