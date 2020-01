Una bella serata di hockey. Ritmo, intensità, capovolgimenti di fronte e – per l’Ambrì Piotta – il primo successo alla Valascia del 2020 festeggiato con il «geyser sound» guidato da Dominic Zwerger. I punti avrebbero anche potuto essere tre, ma come ama spesso ripetere Luca Cereda di fronte c’è sempre un avversario. E il Bienne nella fredda notte leventinese non è stato a guardare....