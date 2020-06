L’HC Lugano ha definito il programma delle sue nove amichevoli estive, tutte contro avversari svizzeri. Quattro di queste si giocheranno sul ghiaccio della Cornèr Arena, dove la squadra di Serge Pelletier si allenerà per la prima volta al completo il 3 agosto. Domenica 9, alle 18, il Lugano sarà di scena a Biasca per il primo tradizionale test con i Ticino Rockets. Sabato 15, alle 17, i bianconeri ospiteranno l’Olten, mentre sabato 22, alla stessa ora, riceveranno il Davos. Venerdì 28 capitan Alessandro Chiesa e compagni giocheranno a Coira contro gli ZSC Lions (ore 19), mentre martedì 1. settembre saranno in pista ad Olten (19.30) contro i solettesi. Venerdì 4 (17.30) e sabato 5 (19.00) doppia sfida con i Tigers, prima a Lugano, poi a Langnau. Martedì 8, alle 19, sarà invece il Friburgo a scendere in Ticino. Sabato 12 (17.00), infine, l’HCL giocherà a San Gallo contro il Rapperswil.