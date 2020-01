Da un inizio di campionato parecchio complicato con Sami Kapanen alla chiamata di Patrick Fischer per il «prospect camp» che la Svizzera disputerà il 6 e 7 febbraio a Herisau e Olten affrontando due volte la Germania. Dopo le nuvole nere è tornato a splendere il sole nel cielo di Elia Riva. Felice come un bambino della selezione in rossocrociato: «Sono contento – spiega con un gran...