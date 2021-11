Il Lugano riparte dal derby. O perlomeno ci prova. Ha avuto due settimane di tempo, la squadra bianconera, per riordinare le idee e per dimenticare un mese di ottobre e una prima parte di novembre disastrosi. Elia Riva ha ricaricato le batterie con la nazionale rossocrociata impegnata alla Deutschland Cup. Non vede l’ora di giocarlo questo derby, il difensore ticinese.

Svizzera rigenerante

«Trascorrere una settimana con la Svizzera mi ha fatto bene», afferma Riva. «È stata una bellissima esperienza, che mi ha permesso di confrontarmi con l’hockey internazionale. Credo di essermi fatto trovare pronto: Patrick Fischer mi ha dato l’opportunità di giocare con regolarità. Qualche giorno di pausa sarebbe stato ben accetto, ma sono il primo a pensare che continuare ad allenarsi e a giocare sia qualcosa...