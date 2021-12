Elia Riva porterà i colori bianconeri fino al 2024

Elia Riva sarà bianconero almeno fino al termine della stagione 2023/24. L’hockey club Lugano ha comunicato infatti di aver raggiunto un accordo con il giocatore numero 37, «tra i più fulgidi talenti della nuova generazione di difensori svizzeri», per il rinnovo biennale del contratto in scadenza al termine del corrente campionato.

Riva, che compirà 24 anni il prossimo 3 gennaio 2022, si è formato nella sezione giovanile dell’HCL a partire dalla categoria Mini Top, ha esordito in prima squadra nella stagione 2016/17 e da quel momento, con l’eccezione di due parentesi in Swiss League con i Ticino Rockets, ha sempre giocato in National League. In sei campionati ha indossato la maglia bianconera 210 volte (9 reti, 23 assist), «guadagnandosi con il passare delle stagioni sempre più tempo di ghiaccio e sempre più responsabilità», sottolinea il club.