Nuova tappa per la campagna dell’HCL #FORZALUGANOFORZA. Dopo il pizzaiolo Sandro Zurkirchen , è toccato questa volta al difensore Elia Riva improvvisarsi panettiere, aiutando gli specialisti del mestiere nella preparazione dei cornetti presso il laboratorio della pasticceria Bignasca a Sonvico. Oltre cento i gipfel sfornati dal giocatore bianconero per ringraziare gli oltre 320 collaboratori della Fondazione OTAF che, con funzioni educative, infermieristiche, sanitarie, terapeutiche e amministrative, si occupano ogni giorno del sostegno a 245 adulti, 50 bambini inseriti nelle classi scolastiche e 80 altri minorenni. Persone con handicap fisico, mentale o psichico di ogni età alle quali vengono offerti servizi abitativi, riabilitativi, lavorativi e d’integrazione sociale e professionale.

Così si è espresso Roberto Roncoroni, direttore della Fondazione OTAF: «L’omaggio del Lugano è stato molto apprezzato. Abbiamo 97 persone, particolarmente vulnerabili che da due mesi, non potendo tornare a casa, non vedono più i loro familiari se non attraverso un vetro o in video conferenza. Questi piccoli gesti, come la solidarietà e il sostegno di sportivi quali Elia Riva, sono importanti». «Oggi ho potuto vivere un’emozione diversa dal solito», ha affermato a sua volta il difensore bianconero. «Sono riuscito a regalare un sorriso a questi ragazzi ed è una cosa che consiglio a tutti: ti fa apprezzare quello che hai. Improvvisarmi panettiere è stato bello. Non è proprio il mio mestiere ma ho cercato di dare il massimo. Credo siano usciti dei buoni cornetti e spero che loro li abbiano apprezzati».