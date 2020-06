Ad inizio agosto, quando tornerà ad allenarsi sul ghiaccio della Cornèr Arena, l’Hockey Club Lugano accoglierà anche il 27.enne difensore vodese Eliot Antonietti. Quest’ultimo cercherà di convincere il direttore sportivo Hnat Domenichelli e lo staff tecnico guidato da Serge Pelletier ad ingaggiarlo per la prossima stagione.

Eliot Antonietti, «gigante» di 196 cm x 107 kg, è nato a Orbe (Vaud) il 27 gennaio del 1993. Nella sua carriera ha disputato complessivamente 297 partite in National League, essenzialmente con la maglia del Ginevra Servette, vincendo due edizioni della Coppa Spengler. Reduce da un infortunio, la scorsa stagione ha giocato solo 5 partite in prestito al Rapperswil. Nel 2018-19 ne aveva giocate una trentina, playoff inclusi. L’anno prima ancora, solo una ventina, comprese dieci gare in Swiss League con l’Ajoie.