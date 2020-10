Sollevato Massimo Fedrizzi dall’incarico di allenatore dell’Hockey club Ladies Lugano. A renderlo noto è la stessa squadra. «La società delle Ladies Bianconere ringrazia coach Fedrizzi per l’attività svolta nel periodo di collaborazione augurandogli i migliori successi per il prosieguo della sua carriera», si legge in una nota. La conduzione tecnica della squadra è ora affidata a Vasco Soldini, già allenatore assistente.