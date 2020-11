(Aggiornato alle 15.40) Il tribunale distrettuale di Meilen (ZH) ha condannato oggi un ex vice-presidente dello ZSC (Zürcher Schlittschuh Club) per appropriazione indebita. Il 57.enne, al posto di destinare alcuni fondi a favore del settore giovanile della squadra di hockey, li faceva finire nelle proprie tasche.

Tuttavia, al settore giovanile questi fondi non sono mai stati versati poiché il dirigente utilizzava il denaro per ripagare debiti privati. Il 57.enne forniva allo ZSC fatture falsificate per aumentare i costi dei tornei di golf, provocando - in totale - perdite per la società sportiva pari a 170’000 franchi.