Isacco Dotti mastica amaro. Con lui penalizzato, il Lugano è volato sul 3-1 all’inizio del terzo tempo grazie a Loeffel. «Abbiamo perso il derby nel periodo centrale, questo è chiaro. Dopo la prima pausa il Lugano è tornato in pista con più aggressività di noi. Non siamo più riusciti a riportare la nostra intensità sui livelli del primo tempo, quando siamo riusciti a tenere i bianconeri lontani dalla nostra porta. Magari avevano spesso il disco, ma sempre all’esterno. Gol di Hudacek a parte, non hanno avuto grandi occasioni. Probabilmente in quel primo tempo avremmo potuto ottenere qualcosa in più davanti. Le occasioni ci sono state, avremmo dovuto essere più presenti sui rimbalzi, sui secondi tiri, mettendoci più cattiveria davanti alla porta. Lo ha dimostrato mio fratello Zaccheo in occasione del 4-2 che ci ha ridato speranza. Nel finale abbiamo spinto, ci abbiamo creduto, abbiamo tolto il portiere a cinque minuti dalla fine, all’inizio di un power-play. Non aveva più senso temporeggiare, bisognava rischiare», conclude il difensore ticinese.