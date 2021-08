Quando scadrà il suo nuovo contratto con l’HC Lugano, nella primavera del 2027, Luca Fazzini avrà 32 anni. «Sono felice di aver trovato questo accordo, possiamo dire che io e il club ci siamo legati per la vita o quasi», afferma l’attaccante di Arzo. «Per me è stata una decisione molto facile. Negli ultimi campionati ho avuto sempre più spazio e responsabilità all’interno della squadra e questo mi ha permesso di maturare. Qui mi sento importante e voglio dare il massimo per raggiungere gli obiettivi fissati dal club». Ovvero un titolo nei prossimi tre-cinque anni: «Cercheremo di vincerlo il prima possibile, non ci nascondiamo più. Già negli scorsi anni ci siamo arrivati vicini. A me non piace guardare troppo lontano: questa stagione sarà molto intensa, abbiamo cambiato tanti giocatori e l’allenatore, ma stiamo imparando in fretta. Saremo agguerriti e disputeremo un ottimo campionato, ne sono sicuro. So che per andare lontano ci sarà bisogno dei miei gol e sono pronto a dare il mio contributo. Voglio anche essere un leader del Lugano, una squadra di cui faccio ormai parte da un decennio. Ho acquisito abbastanza esperienza, aiuterò i giovani ad inserirsi al meglio».

Cinque anni di contratto sono tanti, ma Luca non teme il rischio di sentirsi appagato e di sedersi: «In passato ho preferito firmare accordi più corti proprio per evitare questo scenario, ma adesso sono un giocatore diverso, ho imparato a gestirmi meglio sul ghiaccio e soprattutto fuori. Questo rinnovo mi garantisce serenità, ciò di cui avevo bisogno per lavorare al meglio. Voglio ripagare la fiducia del club, quindi non mi tirerò mai indietro di fronte alle mie responsabilità».

Anche l’approdo in panchina di Chris McSorley, ingaggiato per tre stagioni, ha avuto un impatto sulla decisione del «Fazz»: «La mia scelta sarebbe stata probabilmente la stessa, ma il suo arrivo mi ha dato un motivo in più per firmare il prima possibile questo rinnovo. Come allenatore lo conoscono tutti da tanti anni, è uno dei più rispettati in Svizzera e la nostra squadra lo sta seguendo con totale fiducia. Nelle scorse settimane, però, ho avuto l’opportunità di scoprire anche il lato più umano del nostro coach e ne sono rimasto colpito molto favorevolmente».

