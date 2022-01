Luca Fazzini, almeno in apparenza, è tranquillo e sereno. L’attaccante del Lugano a Porrentruy ha ritrovato la gioia del gol e sembra aver metabolizzato in fretta la delusione per la mancata selezione olimpica. «Patrick Fischer – afferma il Fazz – ha fatto le sue scelte e devo rispettarle».

A Luca Fazzini non è bastato essere il terzo miglior marcatore svizzero del campionato – dietro a Malgin e Brunner – per guadagnarsi il biglietto olimpico. L’attaccante del Lugano – 13 reti e 19 assist per ora in stagione – sembra aver metabolizzato in fretta la delusione. Almeno in apparenza, appare tranquillo e sereno: «Non si sa mai – spiega il Fazz – come vanno le cose in casi come questi. Io ho cercato di farmi trovare pronto, ma Patrick Fischer ha fatto altre scelte e devo rispettarle. È andata così...