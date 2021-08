Il ragazzo pieno zeppo di talento è diventato un uomo. A 26 anni, Luca Fazzini sta raggiungendo la piena maturità hockeistica. Reduce dalla sua migliore stagione in maglia bianconera, l’attaccante di Arzo ha tanta voglia di compiere un passo supplementare nel nuovo Lugano targato Chris McSorley.

Un rapido movimento, una finta e il disco che si infila all’incrocio dei pali. Poi un tiro dei suoi in power-play, dalla media distanza, che il portiere manco vede partire. Si è ripresentato così Luca Fazzini davanti al pubblico della Cornèr Arena nell’amichevole contro il Krefeld. Due reti tipiche del suo repertorio, ma non solo: ormai il 26.enne è diventato un attaccante completo. Ha imparato a rendersi utile a tutta pista e ormai non è raro vederlo gettarsi senza paura per intercettare i tiri...