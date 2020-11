Il Ginevra non ama particolarmente il Ticino. O forse è il Ticino a non apprezzare la squadra romanda. Chi lo sa. Fatto è che in questo strano campionato il Servette ha fin qui perso tre partite entro il sessantesimo: due contro l’Ambrì Piotta e quella della Cornèr Arena con il Lugano. E così la formazione di Serge Pelletier ha potuto festeggiare la sua quarta vittoria consecutiva - con tanto di shutout da parte dell’ottimo Niklas Schlegel - e il sorpasso in classifica proprio sul Ginevra. Una serata perfetta, o quasi, insomma.

Sudore e intelligenza

Sì, perché quello del Lugano è stato un vero successo di gruppo. Una di quelle vittorie che infondono fiducia a dosi industriali, perché conquistate con il sudore della fronte mescolato ad una buona dose di intelligenza tattica. Al cospetto di una...