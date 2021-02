Patrick Fischer non ha digerito la decisione della Lega di portare a sette il numero di stranieri schierabili dalle squadre di NL. Il tecnico della selezione rossocrociata ci spiega le ragioni del suo malcontento e le preoccupazioni riguardo al futuro dell’hockey elvetico.

Patrick Fischer ha parlato di «un giorno triste per l’hockey svizzero» quando la Lega ha annunciato l’aumento a sette stranieri per le squadre di NL. Per quale ragione?

«Sono due gli aspetti che mi hanno colpito. Prima di tutto, la maggior parte dei giocatori svizzeri di NHL e del nostro campionato, la Federazione, i tifosi e pure parecchi direttori sportivi si erano detti contrari a una decisione di questo tipo. Eppure, nonostante ciò, i massimi responsabili dei club non si sono fatti problemi ad andare in un’altra direzione....