«L’importante non è vincere ma partecipare». Roba vecchia. Un motto ormai desueto per l’hockey olimpico. La versione aggiornata suona più o meno così: «L’importante non è vincere nella fase a gironi, ma partecipare, tanto poi tutti accedono comunque ai playoff per le medaglie».

Ecco. La Svizzera, ultimissima nel Gruppo B con tre sconfitte in altrettante partite, si aggrappa alla formula «salvavita» del torneo per continuare ad inseguire l’ambizioso obiettivo sbandierato alla vigilia: un posto in semifinale.

Fragilità inattesaIl weekend ha alimentato i dubbi sul reale valore della selezione di Patrick Fischer e sulla sua condizione psicofisica. La sconfitta per 3 a 5 rimediata sabato contro la Danimarca del bianconero Mikkel Boedker e del biancoblù Peter Regin (entrambi a segno, alla faccia...