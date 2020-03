Patrick Fischer è un inguaribile ottimista, è abituato a guardare sempre il lato positivo delle cose. Anche in questo momento di grande incertezza, con un campionato fermo e un Mondiale casalingo a questo punto in forte dubbio. Non si scompone più di quel tanto, il coach, motivato e concentrato in vista di una manifestazione che continua a preparare con il solito entusiasmo.

Patrick Fischer, il campionato svizzero è fermo e non si sa se riprenderà. Il coach della nazionale ha già pensato ad un Piano B a livello di preparazione in vista dei Mondiali?

"Attualmente stiamo proprio lavorando a un piano che contempli le differenti possibilità che potrebbero verificarsi. È però troppo presto per entrare nei dettagli e per commentare le diverse eventualità. Vedremo quale sarà la situazione dopo la prossima...