Il conto alla rovescia è partito. Il cammino della nazionale svizzera di Patrick Fischer, verso un’annata contraddistinta da ben due grandi appuntamenti, pure. All’orizzonte si stagliano infatti i Giochi olimpici di Pechino, a febbraio 2022, e i successivi Mondiali finlandesi di maggio. Il presente, però, è legato alla Germania e a Krefeld, sede della Deutschland Cup al via oggi. Sul ghiaccio, oltre alla Svizzera e ai padroni di casa, scenderanno anche Slovacchia e Russia.

In cerca di prime indicazioni

Il torneo tedesco, per la squadra dell’ex tecnico bianconero, rappresenta il primo dei due test di preparazione in ottica olimpica. Al quale farà seguito, nel mese di dicembre, la kermesse di Visp. Una chance per il selezionatore elvetico di vedere all’opera alcuni dei migliori giocatori a sua...